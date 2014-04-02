版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 16:56 BJT

台湾汇市：台币连八日收升至逾两周高位，受惠美国制造业活动升温

* 台币连续第八日收升创逾两周高位
    * 美国制造业活动升温令韩国、台湾受惠
    * 明日实质交投暂看30.20-30.35

    路透台北4月2日 - 台币兑美元  周三连续第八日收升，创逾两周高位
。交易员表示，美国制造业活动升温，热钱涌向受惠美国经济复苏的韩国、台湾等市场，再
加上人民币止跌回稳，让台币易涨难跌。
    
    汇银人士表示，这几天造成台币升值的原因都一样，就是外资持续不断地汇入，由于热
钱进入台湾以投资台股为主，符合政府做多股市的政策，因此未见央行明显的干预与阻挠。
    
    今日台币实质交易盘初直接升破30.30价位，让部分观望的出口商也忍不住加入抛汇行
列，更助长台币升势。不过也有汇银人士表示，台湾民众仍持续加码人民币，因必须透过美
元中介转换，因此多少有阻升台币的作用。
    
     〞真的很多，外资的银弹拼命打，你也不知道什么时候打完。〞一位本地大型银行交
易员说。

    汇银人士普遍认为，台币兑美元有机会升向30.20价位，若外资仍持续大举汇入，也不
排除有测试30.00大关的机会。明日台币主要交投区间暂估在30.20-30.35。 
    
    至于美国周五公布非农就业数据对汇市的可能影响，一银行交易员表示效应可能不大。
因这次部分外资是从中国撤出的资金，这些钱不会离开亚洲。另外则是从欧美成熟市场流向
新兴市场，着眼于新兴市场的股汇市已经过调整，投资价值浮现。基本上并不会因为非农数
据而改变流向。
        
    今天台币收创逾两周收盘高位，前高为3月17日的30.352。今日台币实质交易区间主要
在30.255-30.331，上日则在30.345-30.454。
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略
有收敛；一个月远汇报价 尾盘在30.260/30.270，上日纽约盘收在30.250。
    
    韩国股市和韩元 周三均收在三个月高点，受助于美国3月制造业活动改善，以及
中国可能刺激经济的预期。韩元兑美元 国内收盘报1,056.6韩元，较周二收盘价1
,058.5上涨0.2%，为1月3日以来最高收盘水平。 
     
    台湾股市周三第三日收涨，续创34个月收盘高位。台湾证券交易所资料显示，外资及陆
资在台股买超93.63亿台币，此为自3月21日以来连续第九个交易日买超，共计618.72亿台币
；上交易日修正后为买超90.69亿台币。     
    
    本周余日全球重要经济事件与数据包括：    
    4/2(三)：欧元区2月PPI、美国3月ADP就业报告、美国3月纽约ISM企业活动指数、美国3
月纽约ISM企业活动指数、美国2月耐久财订单修正值、第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。
    4/3(四)：台湾央行公布3月外汇存底、中国3月官方非制造业PMI及汇丰服务业PMI、意
法德英和欧元区3月服务业PMI、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月ISM非制造业指数、
澳洲央行总裁史蒂文斯讲话、英国财政大臣欧思邦就预算发表讲话、欧洲央行管理委员会委
员会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会、欧洲央行总裁德拉发表讲话。
    4/4(五)：台湾金融市场休市一天、美国3月非农就业数据、英国央行金融稳定执行理事
霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话。        
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.375    30.435   30.255-30.435   30.435     8.68    7.03
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.360    30.420   30.258-30.420   30.420     4.05   2.985
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.035/-0.025       -0.040/-0.030
 美元/台币六个月期         -0.210/-0.185       -0.210/-0.180
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐