台湾汇市：台币连八日收升至逾两周高位，受惠美国制造业活动升温

* 台币连续第八日收升创逾两周高位 * 美国制造业活动升温令韩国、台湾受惠 * 明日实质交投暂看30.20-30.35 路透台北4月2日 - 台币兑美元 周三连续第八日收升，创逾两周高位 。交易员表示，美国制造业活动升温，热钱涌向受惠美国经济复苏的韩国、台湾等市场，再 加上人民币止跌回稳，让台币易涨难跌。 汇银人士表示，这几天造成台币升值的原因都一样，就是外资持续不断地汇入，由于热 钱进入台湾以投资台股为主，符合政府做多股市的政策，因此未见央行明显的干预与阻挠。 今日台币实质交易盘初直接升破30.30价位，让部分观望的出口商也忍不住加入抛汇行 列，更助长台币升势。不过也有汇银人士表示，台湾民众仍持续加码人民币，因必须透过美 元中介转换，因此多少有阻升台币的作用。 〞真的很多，外资的银弹拼命打，你也不知道什么时候打完。〞一位本地大型银行交 易员说。 汇银人士普遍认为，台币兑美元有机会升向30.20价位，若外资仍持续大举汇入，也不 排除有测试30.00大关的机会。明日台币主要交投区间暂估在30.20-30.35。 至于美国周五公布非农就业数据对汇市的可能影响，一银行交易员表示效应可能不大。 因这次部分外资是从中国撤出的资金，这些钱不会离开亚洲。另外则是从欧美成熟市场流向 新兴市场，着眼于新兴市场的股汇市已经过调整，投资价值浮现。基本上并不会因为非农数 据而改变流向。 今天台币收创逾两周收盘高位，前高为3月17日的30.352。今日台币实质交易区间主要 在30.255-30.331，上日则在30.345-30.454。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略 有收敛；一个月远汇报价 尾盘在30.260/30.270，上日纽约盘收在30.250。 韩国股市和韩元 周三均收在三个月高点，受助于美国3月制造业活动改善，以及 中国可能刺激经济的预期。韩元兑美元 国内收盘报1,056.6韩元，较周二收盘价1 ,058.5上涨0.2%，为1月3日以来最高收盘水平。 台湾股市周三第三日收涨，续创34个月收盘高位。台湾证券交易所资料显示，外资及陆 资在台股买超93.63亿台币，此为自3月21日以来连续第九个交易日买超，共计618.72亿台币 ；上交易日修正后为买超90.69亿台币。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 4/2(三)：欧元区2月PPI、美国3月ADP就业报告、美国3月纽约ISM企业活动指数、美国3 月纽约ISM企业活动指数、美国2月耐久财订单修正值、第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。 4/3(四)：台湾央行公布3月外汇存底、中国3月官方非制造业PMI及汇丰服务业PMI、意 法德英和欧元区3月服务业PMI、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月ISM非制造业指数、 澳洲央行总裁史蒂文斯讲话、英国财政大臣欧思邦就预算发表讲话、欧洲央行管理委员会委 员会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会、欧洲央行总裁德拉发表讲话。 4/4(五)：台湾金融市场休市一天、美国3月非农就业数据、英国央行金融稳定执行理事 霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.375 30.435 30.255-30.435 30.435 8.68 7.03 元太外汇经纪公司 30.360 30.420 30.258-30.420 30.420 4.05 2.985 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.210/-0.185 -0.210/-0.180 (完)