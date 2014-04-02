中国债市：利率互换续涨，宽资金格局未改但谨慎预期仍占上风

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透上海4月2日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三续涨，不过升幅较上日收窄；尽管流动性延续宽松格局，但由于即将到来的缴税等因素可能会冲击4月资金面，市场的谨慎预期仍占上风。
“又上去了点，Repo1Y(回购基准一年)最高成交在4.39%，昨天4.36%，长端没什么成交。资金面还可以，只能从预期方面来解释了，”广发银行交易员吴思捷称。
他进一步指出，明天需关注正回购操作规模对IRS的影响；不过大幅上行的空间不大，4月虽然有缴税的影响，但估计可以平安度过，而随着时间的推移，市场谨慎的心态会慢慢放松。
银行间市场质押式回购加权利率 隔夜品种周三再小升，七及14天期则持稳。交易员指出，下周初虽有补缴存款准备金压力，但机构多已提前储备，场内资金供给依旧充裕，短线流动性前景应无太大忧虑。
央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.2887/4.3980 4.3340/4.4147 4.4887/4.5720 4.6210/4.7070 4.5971/4.8709
上日 4.1575/4.2575 4.2738/4.3563 4.4309/4.5113 4.5600/4.6525 4.5542/4.8192
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变动 +0.1312/+0.1405 +0.0602/+0.0584 +0.0578/+0.0607 +0.0610/+0.0545 +0.0429/+0.0517
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,958亿元，较1月的2,852亿元下降逾三成。(完) (发稿 边竞；审校 黄凯)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。