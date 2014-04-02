中国债市：利率互换续涨，宽资金格局未改但谨慎预期仍占上风

路透上海4月2日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三续涨，不过升幅较上日收窄；尽管流动性延续宽松格局，但由于即将到来的缴税等因素可能会冲击4月资金面，市场的谨慎预期仍占上风。

“又上去了点，Repo1Y(回购基准一年)最高成交在4.39%，昨天4.36%，长端没什么成交。资金面还可以，只能从预期方面来解释了，”广发银行交易员吴思捷称。

他进一步指出，明天需关注正回购操作规模对IRS的影响；不过大幅上行的空间不大，4月虽然有缴税的影响，但估计可以平安度过，而随着时间的推移，市场谨慎的心态会慢慢放松。

银行间市场质押式回购加权利率 隔夜品种周三再小升，七及14天期则持稳。交易员指出，下周初虽有补缴存款准备金压力，但机构多已提前储备，场内资金供给依旧充裕，短线流动性前景应无太大忧虑。

央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.2887/4.3980 4.3340/4.4147 4.4887/4.5720 4.6210/4.7070 4.5971/4.8709

上日 4.1575/4.2575 4.2738/4.3563 4.4309/4.5113 4.5600/4.6525 4.5542/4.8192

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变动 +0.1312/+0.1405 +0.0602/+0.0584 +0.0578/+0.0607 +0.0610/+0.0545 +0.0429/+0.0517

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。