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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 16:18 BJT

欧元债市：希腊10年期公债收益率跌至四年新低

路透伦敦4月2日 - 希腊10年期公债收益率(殖利率)周三跌至四年新低，国际金主同意拨放下一笔希腊纾困资金后，投资人的买兴升高。

受到债券收益率下降的激励，希腊正考虑在今年上半年试验性发行15-20亿欧元五年期债券，盼藉此重返市场。

奥地利财长周二表示，希腊可能不需要再纾困。

希腊10年期公债收益率最新报6.404%，日内下跌7个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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