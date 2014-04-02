《路透晚报》--4月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创三周新高，日圆下滑提振人气

日经指数上涨至三周新高，日圆下滑提振日股人气。瑞萨电子股价跳涨，因有报导称苹果拟收购瑞萨电子持有的液晶显示芯片设计部门股权。瑞萨电子最高跳升19%并触及2011年3月来最高，终场收高6.0%。日经指数涨1.0%，报14,946.32点，是3月11日以来最高收位。东证股价指数上涨0.6%至1,211.36点。

--中国股市：沪综指收升，房地产及相关板块上扬

沪综指连续第二日收升。受部分城市房地产限购政策或松绑等利好消息刺激，今日房地产及相关板块整体上扬，深圳本地股亦受国资改革消息走强。分析师表示，短期大盘反弹受政策预期推动较为明显，但后市走势仍需视政策力度而定。沪综指收盘报2,058.987点，涨11.528点或0.56%。

--香港股市：恒指微升，地产股大涨

香港股市收高0.3%，地产股创两年多来最大单日百分比涨幅。官方媒体报导称，部分中国城市可能放宽购房限制。恒生指数收报22,523.94点。恒生国企指数下跌0.8%。

--汇市：美元和欧元兑日圆均走坚

美元兑日圆在接近10周高位处交投，因市场预期美国将出炉的就业报告料显示改善，并且有迹象表明中国政府可能采取行动来应对经济增长放慢。同美元一样，全球经济走强的前景亦令欧元得到支撑。此外，有关欧洲央行(ECB)不会在周四放宽政策的预期也提振欧元。0837GMT，欧元兑美元微跌0.01%至1.3791，美元兑日圆升0.20%报103.85，欧元兑日圆涨0.19%报143.21。

--国际油市：布兰特原油持稳105美元上方，关注美国库存报告

布兰特原油在每桶105美元上方持稳，上日跌至近五个月低点；与此同时，投资者等待美国公布石油库存数据，以研判美国的燃料需求状况。0810GMT，布兰特原油期货下滑0.16美元，报105.46美元。美国原油期货跌0.10美元至99.64美元。

--金属期市：伦铜触及三周多高点，智利强震

伦铜攀升至三周多最高点，此前智利沿海发生8.2级地震，并发布海啸预警，这引发供给疑虑和技术性买盘。受此消息影响铜价跳涨1%，随后回吐升幅。价格自上个月跌至三年半低位后缓慢反弹，但由于主要消费国中国的需求迟滞，一直反弹乏力。0814MT，LME三个月期铜上涨0.43%至每吨6,688.50美元。

--全球金市：微涨但仍接近七周低位，中国浮现需求

金价持稳，此前连跌两日，但金价仍接近七周最低水平。美国制造业数据强劲，损及黄金的避险需求。最大黄金消费国中国的实货需求稍有上升，当地金价较伦敦现货金价格自3月初以来首见升水。0818GMT，现货金报1,283.60美元。

--欧元债市：德债收益率上扬，关注五年债标售

德国公债收益率小幅走高，稍后将迎来小于正常规模的五年公债标售，其结果将透露投资者对欧洲央行降息几率的预估。多数路透调查的分析师认为，欧洲央行将在周四会议维持利率不变，但3月欧元区通胀率为0.5%，低于预估，于是对其放宽政策的臆测得以维系。0825GMT，10年期德国公债收益率上涨1.8个基点，报1.599%。 (完)