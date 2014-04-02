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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 16:19 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦4月2日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周二走高，突破紫色下滑通道顶部，但在1.3810美元位置遇阻。若成功突破该阻力位，下一阻力在1.3845。维持中立观点，若突破第二个阻力位就初步说明近期下滑走势并非突破，而是2月3日-3月13日涨势的50%回档。下方需跌破1.3715首道支撑，才会引发进一步空头走势。

美元/日圆：昨日上涨，连续突破两道阻力位。目前略高于103.75日圆水平，预计续涨向104.75阻力位。可忽略相对强弱指标(RSI)超买信号，因其正向上发展并可能在超买区域维持一段时间。因此，在RSI撤离超买区之前，预计价格不会回落。

欧元/英镑：走高，此前在0.8260英镑寻获强力支撑，并触及0.83阻力位，接近50和200周期移动平均线。目前汇价试图突破该阻力，若突破将为涨向下一阻力位0.8340铺平道路。RSI和乖离率的移动平均值(MACD)均突破蓝色阻力线，MACD正向零线移动，料将显示正面信号。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3801 1.3792 +0.07 +0.41 1.3745

美元/日圆 103.78 103.64 +0.14 -1.44 105.30

欧元/日圆 143.22 142.94 +0.20 -0.97 144.63

美元/瑞郎 0.8832 0.8832 +0.00 -1.08 0.8928

英镑/美元 1.6648 1.6629 +0.11 +0.56 1.6556

美元/加元 1.1021 1.1021 +0.00 +3.78 1.0620

澳元/美元 0.9239 0.9245 -0.06 +3.66 0.8913

新西兰元/美元 0.8592 0.8637 -0.52 +4.70 0.8206

欧元/瑞郎 1.2192 1.2181 +0.09 -0.64 1.2271

欧元/英镑 0.8289 0.8293 -0.05 -0.10 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.9067 8.9007 +0.07 +0.67 8.8474

美元/挪威克朗 5.9644 5.9809 -0.28 -1.68 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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