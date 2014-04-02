《中国国债发行日程表》--4月24日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透伦敦4月2日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周二走高，突破紫色下滑通道顶部，但在1.3810美元位置遇阻。若成功突破该阻力位，下一阻力在1.3845。维持中立观点，若突破第二个阻力位就初步说明近期下滑走势并非突破，而是2月3日-3月13日涨势的50%回档。下方需跌破1.3715首道支撑，才会引发进一步空头走势。
美元/日圆：昨日上涨，连续突破两道阻力位。目前略高于103.75日圆水平，预计续涨向104.75阻力位。可忽略相对强弱指标(RSI)超买信号，因其正向上发展并可能在超买区域维持一段时间。因此，在RSI撤离超买区之前，预计价格不会回落。
欧元/英镑：走高，此前在0.8260英镑寻获强力支撑，并触及0.83阻力位，接近50和200周期移动平均线。目前汇价试图突破该阻力，若突破将为涨向下一阻力位0.8340铺平道路。RSI和乖离率的移动平均值(MACD)均突破蓝色阻力线，MACD正向零线移动，料将显示正面信号。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3801 1.3792 +0.07 +0.41 1.3745
美元/日圆 103.78 103.64 +0.14 -1.44 105.30
欧元/日圆 143.22 142.94 +0.20 -0.97 144.63
美元/瑞郎 0.8832 0.8832 +0.00 -1.08 0.8928
英镑/美元 1.6648 1.6629 +0.11 +0.56 1.6556
美元/加元 1.1021 1.1021 +0.00 +3.78 1.0620
澳元/美元 0.9239 0.9245 -0.06 +3.66 0.8913
新西兰元/美元 0.8592 0.8637 -0.52 +4.70 0.8206
欧元/瑞郎 1.2192 1.2181 +0.09 -0.64 1.2271
欧元/英镑 0.8289 0.8293 -0.05 -0.10 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9067 8.9007 +0.07 +0.67 8.8474
美元/挪威克朗 5.9644 5.9809 -0.28 -1.68 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张明钧)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 320 7年 *3.4294% 续发附息国债 4/20 4/24 财政部 *287 30年 *3.8949% 续发附息国债 4/24 4/26 财政部 *100 91天 *2.8816% 贴现国债 *4/24 *4/26 财政部 *320 3年 周三招标 新发附息国债 *4/27 *5/2 财政部 -- 91天 4月28日招标 贴
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)