《台湾金融市场一周展望》股市在高档驻足观望然风险仍在，学运对两岸关系影响有待观察

* 台股九千高档前驻足观望，然风险仍在

* 非农就业数据公布前，台债投资盘出手稳定军心

* 学运发展料牵动两岸关系发展

记者高洁如

路透台北4月3日 - 长假效应和美国将公布非农就业数据，令台股在高点驻足观望。分析师认为，本波由外资持续汇入推升的股汇双涨行情，令台股九千点在望，然在外资加码力道料渐次减少下，指数高档行情虽不致反转直下，但风险仍在。

根据资料，外资已连续七个月汇入台湾，累积净汇入137亿美元，且同步加码股市。今年以来台股 表现虽不如跌深反弹的东南亚股市，但相较亚洲四小龙股市并不差。

汤森路透东南亚指数 今年第一季涨升5.33%，台股同期间则涨升2.76%。4月初以来，台股更是在保守看法中步步趋升，屡创近三年的收盘高位。4月2日台股 盘中更抵8,922.79的波段高点。

〞我们对股市是'看法乐观、操作保守'。股市会朝九千点扣关，但就像车子快到终点就要减速、之后可以停在终点上一样，应该不能一路加速，最后撞到墙壁。〞统一投顾总经理黎方国表示。

他并认为，今年初台股的涨势先由内资回补股市，带动外资再回头被迫加码。外资的后续动向预料将与美国股市的操作方向一致，只要美股能持盈保泰，台股不致有大跌风险。下周台股的区间先看9,000-8,750点的月线支撑。

只不过，时序进入第二季，台股将进入〞五穷六绝〞的传统淡季，缺乏消息面的支撑，将不利台股继续向高点迈进。

凯基投顾总经理朱晏民说，目前柜买中心的OTC指数位于27倍本益比，台股主板在16倍，OTC指数享受了较高本益比，在4月开始个股季报将公布，若只凭靠着题材涨升的个股将会面临检验，风险较大。

至于台股部分，他称，预估今年整体的盈余成长在10-15%、相较去年的35%高成长有所下降，而目前台股本益比在16倍左右，比起美股16-17倍相去不远。只不过，时序进入第二季的季节性淡季，营运将较不利于股市上攻，股市恐怕有拉回的压力，且波动性加大。

朱晏民认为，台股若拉回整理，指数在8,500点将有强劲的支撑。

摩根台湾金砖基金经理人叶鸿儒日前指出，相较于东南亚股市今年来涨势汹涌，台股表现较为平淡，加上受惠欧美景气推升出口成长的效益尚未完全显现，因而吸引外资逢低抢进，回补力道相对强劲。今年累计买超逾26亿美元，仅次于印度。

**重磅级的非农数据将公布，预期较不利债市**

而长假效应及美国周五将公布非农就业数据的影响，令债市和汇市也弥漫观望的气氛。

在非农就业数据方面，目前市场一般预料非农表现不弱，若3月新增就业人数达20万人以上，且上修2月数据，主要美债殖利率料以弹升反应，下周有机会往3.0%的整数关卡测试，台债主流券亦有机会被带动。

一本地证券商交易员指出，从技术线型来看，上日美债10年券 收盘都在各均线之上，收盘价亦是今年1月初以来的高位，只要非农数据不弱，接下来美10年券殖利率有机会挑战今年高位。

〞美债看起来线型很危险，往上的机率不小。〞上述交易员说。

只不过，交易员表示，先前数日的台债殖利率走高行情，今日在〞大哥级人物〞抢在非农就业数据公布之前，率先进场10年期103/6 公债，这鼓舞了公债市场的多头，同时也终结了波段的空头行情。

交易员认为，由于大型投资盘进场并上演了一小波轧空行情，这使得本地10年债难以完全跟随美债走势，下周预料将回到区间内盘整，殖利率曲线看1.59-1.63%。

相对长券有买盘支撑，短券端五年期103/4 殖利率下周弹升的空间较大。五年券今日盘中虽跟随10年券的强劲买盘而致殖利率开高走低，但未来美债可能续弱下，短券端底部稍有垫高，下周区间先看1.11-1.15%。

至于非农就业数据对台币汇价的影响，一位银行交易员表示效应可能不大。

他们认为，部分从中国撤出的资金不会离开亚洲。另外部分资金则是从欧美成熟市场流向新兴市场，着眼于新兴市场的股汇市已经过调整，投资价值浮现，基本上并不会因为非农数据而改变流向。他们预估，汇市交易区间料先回到30.250-30.350之间盘整。

**学运预示两岸关系盛而衰?**

至于上周号召数十万人上冲头的反黑箱服贸的学生运动后续，目前学生仍旧占据立法院议场，与马政府当局仍在就服贸协议的程序正义僵持不下。

一位外商银行的资深金融交易人士认为，2008年马英九当选以来，外资持续看好两岸关系向好，稳定的两岸关系是外资放心加码台湾的一大保证。

只不过，上周日的反服贸游行象征的是马英九上台很大的挫败。〞看起来两岸的关系未来不可能更好了，学运的争议的影响，可能是温水煮青蛙，...外资长线还是回归思考，到底要不要来台湾? 〞她说。