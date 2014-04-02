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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 16:44 BJT

《全球汇市》美元和欧元走坚，预期美就业数据改善且ECB料不会放宽政策

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3790 1.3792 -0.01 +0.33 1.3745

美元/日圆 103.84 103.64 +0.19 -1.39 105.30

欧元/日圆 143.20 142.94 +0.18 -0.99 144.63

美元/瑞郎 0.8840 0.8832 +0.09 -0.99 0.8928

英镑/美元 1.6648 1.6629 +0.11 +0.56 1.6556

美元/加元 1.1015 1.1021 -0.05 +3.72 1.0620

澳元/美元 0.9243 0.9245 -0.02 +3.70 0.8913

新西兰元/美元 0.8578 0.8637 -0.68 +4.53 0.8206

欧元/瑞郎 1.2193 1.2181 +0.10 -0.64 1.2271

欧元/英镑 0.8280 0.8293 -0.16 -0.20 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8997 8.9007 -0.01 +0.59 8.8474

美元/挪威克朗 5.9692 5.9809 -0.20 -1.60 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/艾茂林/朱晓军/王洋; 审校 田建华/张若琪/白云/蔡美珍)
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