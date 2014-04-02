《全球汇市》美元和欧元走坚，预期美就业数据改善且ECB料不会放宽政策

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3790 1.3792 -0.01 +0.33 1.3745
美元/日圆 103.84 103.64 +0.19 -1.39 105.30
欧元/日圆 143.20 142.94 +0.18 -0.99 144.63
美元/瑞郎 0.8840 0.8832 +0.09 -0.99 0.8928
英镑/美元 1.6648 1.6629 +0.11 +0.56 1.6556
美元/加元 1.1015 1.1021 -0.05 +3.72 1.0620
澳元/美元 0.9243 0.9245 -0.02 +3.70 0.8913
新西兰元/美元 0.8578 0.8637 -0.68 +4.53 0.8206
欧元/瑞郎 1.2193 1.2181 +0.10 -0.64 1.2271
欧元/英镑 0.8280 0.8293 -0.16 -0.20 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8997 8.9007 -0.01 +0.59 8.8474
美元/挪威克朗 5.9692 5.9809 -0.20 -1.60 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/艾茂林/朱晓军/王洋; 审校 田建华/张若琪/白云/蔡美珍)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。