《外汇专栏》做多澳元做空瑞郎或许是个有利可图的操作

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰
路透伦敦4月2日 - 尽管周二澳洲央行表示澳元“汇率按历史标准仍处于高位”，但澳元兑瑞郎 可能仍有一定上升空间。
澳洲央行在最新的政策声明中指出，维持“利率在2.5%不变”，这与瑞士央行维持三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)接近于零形成鲜明对比。
交易商通过做多澳元并做空瑞郎，能够取得获利。
至于澳洲央行谈到的“历史标准”，澳元兑瑞郎过去20年的最低水位为2008年所及的0.6931，而最高水位为1997年的1.1767。
周三的交易汇率为0.8165，澳元水位更接近于20年区间的低端而非高端，由此可见并没有处于历史高位。
如果说这使得澳洲央行对于这一货币对的判断显得不准确，那么可比经济前景方面也有问题。
澳洲央行指出，“近期数据显示夏季消费者需求将略走强，预示房屋建设将有强劲扩张。”
澳洲央行也承认，“资源产业投资支出势必将明显下滑。”
考虑到澳洲央行目前认为本国经济受到利率维持在2.5%不变的支撑，可能该央行能够容忍澳元略走强来击退进口通胀的风险。
至于瑞士央行，“1月和2月瑞士的通胀水平接近于零”而且“在可预见未来瑞士都不存在通胀风险。”
瑞士央行在3月表示，央行维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20，瑞郎仍然过高。
尽管瑞士央行的关注点主要在于瑞郎兑欧元，但明显瑞郎全线走弱不会是什么坏事。
由于瑞士3月经季节调整采购经理人(PMI)指数从前月的57.6降至54.4，瑞士央行不太可能改变看法。
由此可见，澳元兑瑞郎仍有升高空间。(完) (译文审校 高琦)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。