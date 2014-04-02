《外汇专栏》做多澳元做空瑞郎或许是个有利可图的操作

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰

路透伦敦4月2日 - 尽管周二澳洲央行表示澳元“汇率按历史标准仍处于高位”，但澳元兑瑞郎 可能仍有一定上升空间。

澳洲央行在最新的政策声明中指出，维持“利率在2.5%不变”，这与瑞士央行维持三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)接近于零形成鲜明对比。

交易商通过做多澳元并做空瑞郎，能够取得获利。

至于澳洲央行谈到的“历史标准”，澳元兑瑞郎过去20年的最低水位为2008年所及的0.6931，而最高水位为1997年的1.1767。

周三的交易汇率为0.8165，澳元水位更接近于20年区间的低端而非高端，由此可见并没有处于历史高位。

如果说这使得澳洲央行对于这一货币对的判断显得不准确，那么可比经济前景方面也有问题。

澳洲央行指出，“近期数据显示夏季消费者需求将略走强，预示房屋建设将有强劲扩张。”

澳洲央行也承认，“资源产业投资支出势必将明显下滑。”

考虑到澳洲央行目前认为本国经济受到利率维持在2.5%不变的支撑，可能该央行能够容忍澳元略走强来击退进口通胀的风险。

至于瑞士央行，“1月和2月瑞士的通胀水平接近于零”而且“在可预见未来瑞士都不存在通胀风险。”

瑞士央行在3月表示，央行维持瑞郎兑欧元的汇率上限在1.20，瑞郎仍然过高。

尽管瑞士央行的关注点主要在于瑞郎兑欧元，但明显瑞郎全线走弱不会是什么坏事。

由于瑞士3月经季节调整采购经理人(PMI)指数从前月的57.6降至54.4，瑞士央行不太可能改变看法。