《中国债市每日综述》现券收益率长升短稳，方向不明料短期将维持震荡走势

* 现券短端成交略活跃，中长短抛盘有增无减

* 资金面不确定性致谨慎预期继续发酵

* 方向不明，债市短期内料将维持震荡走势

路透上海4月2日 - 中国银行间市场周三现券收益率中长端震荡走升，短端持稳。市场人士表示，由于短期资金面尚可，短券交投略显活跃，但市场对未来资金面及政策面不确定性难消，致中长债抛压有增无减。上午招标的七年国债需求稳固，然而二级市场中长期国债亦弱势不改。

他们认为，当前曲线有陡峭化趋势，不过市场交投方向性不甚明朗，现券收益率上行或者下行的动力都不足，短期内料将维持震荡走势。

“就是短期的成交比较多，年内到期的更活跃点，不过收益率也没怎么下；中长债下午出了一波砸盘的，新发的七年国债都到4.375返了,”华南一银行交易员并认为，感觉对接下来的资金面忧虑仍存。

财政部周三招标的七年期国债，中标利率稍低于预测均值，且与边际利率差距有限。交易员认为，近来现券弱市盘整，今日新债结果能够小幅低于二级，1.86倍的投标倍数，也属于年内较好水平，显示机构对国债需求仍较稳固。

华北一银行交易员认为，当前市场情绪比较纠结，大行配置盘需求不强，交易盘也没走出去年钱荒的阴影，收益率上行和下行的动力都不强；市场的纠结点多在于趋弱的基本面和不愿言松的货币政策。

“短端放松不代表大家对长端的恐惧就可以消失啊，只有货币政策的实质性放松才能触动市场的神经，”他称。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三续涨，不过升幅较上日收窄；尽管流动性延续宽松格局，但由于即将到来的缴税等因素可能会冲击4月资金面，市场的谨慎预期仍占上风。

剩余期限约9.4年的固息国债 最新成交对应收益率4.5080%，上日尾盘为4.4950%。剩余期限约6.8年的固息国债 最新成交对应收益率4.3600%，上日尾盘为4.3500%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.164元，较上日结算价跌0.242元，或0.26%。

**资金供给不改充裕**

银行间市场质押式回购加权利率 隔夜品种周三再小升，七及14天期则持稳。交易员指出，下周初虽有补缴存款准备金压力，但机构多已提前储备，场内资金供给依旧充裕，短线流动性前景应无太大忧虑。

“资金还是很松的，14天以内减点出的不少，大行也有出三个月的资金，加权价格就可以借到。”上海一商业银行交易员称。

他认为，目前资金价格应该已将下周二（8日）补缴存准的影响反应在内，短期资金压力并不大，机构主要关注4月中旬财税上缴的影响。

“一般15号开始缴税，规模可能会在万亿以上，但25号又会退一些，所以中旬这个时间点上资金会受到一些影响。”他称，“昨天央行14天正回购量比较大，应该也是考虑这个因素，正好在缴税前到期投放。”

央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。

北京一券商交易员还提到，今日资金宽松，拆入难度不大，隔夜回购加权利率仍在小幅上行，可能是延续了此前季末上涨的惯性，“中旬之前(隔夜利率)应该不会太高，3%左右就差不多了吧。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准应会推迟至下周二(8日)，且通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9507 2.8656 +8.51

七天 4.1994 4.2110 -1.16

14天 4.4626 4.4806 -1.80

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0450 2.3750 -133.00

七天 2.7650 3.2850 -52.00

14天 3.3250 3.7500 -42.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9700 2.9600 +1.00

七天 4.2300 4.3000 -7.00

14天 4.4800 4.5500 -7.00

Shibor

其中:隔夜 2.9500 2.8660 +8.40

七天 4.2250 4.2050 +2.00

三个月 5.5000 5.5000 +0.00