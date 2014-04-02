更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收高，购汇需求致涨幅缩窄

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
* 人民币兑美元即期微幅收高 * 中间价第二天走升 * 购汇需求致使涨幅缩窄 * 不确定性仍高市场保持谨慎 (新增收盘报价及评论) 路透北京4月2日 - 人民币兑美元即期汇率 周三微幅收升，跟随中间价连两 日微涨走势。盘面上看即期高开近80个点子后逐波回调，涨幅逐步缩窄。交易员认为短期不 确定性仍然较高，市场保持谨慎。 他们并称，日内来自几家中资大行和外资银行的购汇需求较强，令涨幅缩窄、甚至一度 微贬。不过多数银行客盘偏向结汇，除贸易回暖带来更多结汇需求外，猜测可能仍有部分套 利资金进入。 一股份行交易员称，看到至少两家中资大行和一家外资银行在买美元，说是有大额的购 汇。 一外资银行交易员则认为，短期而言汇率仍有可能随结汇的加强而有所回升，不过基于 央行双向波动的政策意图，涨势可能不会太长。预计后期可能在6.15上方宽幅振荡。 全球汇市方面，美元兑日圆周三在接近10周高位处交投，因市场预期美国将出炉的就业 报告料显示改善，并且有迹象表明中国政府可能采取行动来应对经济增长放慢。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2056 6.2069 0.02% 中间价 6.1493 6.1503 0.02% 成交额 155亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.96% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 117 6.1967 6.2084 2014年来即期升贬值幅度 -2.44% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 400 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日 1年期NDF 6.2185/35 6.2225 CNH即期 6.2016/28 6.2036 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯/张喜良)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。