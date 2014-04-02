更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收高，购汇需求致涨幅缩窄

* 人民币兑美元即期微幅收高 * 中间价第二天走升 * 购汇需求致使涨幅缩窄 * 不确定性仍高市场保持谨慎 (新增收盘报价及评论) 路透北京4月2日 - 人民币兑美元即期汇率 周三微幅收升，跟随中间价连两 日微涨走势。盘面上看即期高开近80个点子后逐波回调，涨幅逐步缩窄。交易员认为短期不 确定性仍然较高，市场保持谨慎。 他们并称，日内来自几家中资大行和外资银行的购汇需求较强，令涨幅缩窄、甚至一度 微贬。不过多数银行客盘偏向结汇，除贸易回暖带来更多结汇需求外，猜测可能仍有部分套 利资金进入。 一股份行交易员称，看到至少两家中资大行和一家外资银行在买美元，说是有大额的购 汇。 一外资银行交易员则认为，短期而言汇率仍有可能随结汇的加强而有所回升，不过基于 央行双向波动的政策意图，涨势可能不会太长。预计后期可能在6.15上方宽幅振荡。 全球汇市方面，美元兑日圆周三在接近10周高位处交投，因市场预期美国将出炉的就业 报告料显示改善，并且有迹象表明中国政府可能采取行动来应对经济增长放慢。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2056 6.2069 0.02% 中间价 6.1493 6.1503 0.02% 成交额 155亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.96% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 117 6.1967 6.2084 2014年来即期升贬值幅度 -2.44% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 400 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:55 今日 上日 1年期NDF 6.2185/35 6.2225 CNH即期 6.2016/28 6.2036 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯/张喜良)