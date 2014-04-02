版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 17:07 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收高，购汇需求致涨幅缩窄

* 人民币兑美元即期微幅收高
    * 中间价第二天走升
    * 购汇需求致使涨幅缩窄
    * 不确定性仍高市场保持谨慎

 (新增收盘报价及评论)
    路透北京4月2日 - 人民币兑美元即期汇率 周三微幅收升，跟随中间价连两
日微涨走势。盘面上看即期高开近80个点子后逐波回调，涨幅逐步缩窄。交易员认为短期不
确定性仍然较高，市场保持谨慎。
    
    他们并称，日内来自几家中资大行和外资银行的购汇需求较强，令涨幅缩窄、甚至一度
微贬。不过多数银行客盘偏向结汇，除贸易回暖带来更多结汇需求外，猜测可能仍有部分套
利资金进入。
    
    一股份行交易员称，看到至少两家中资大行和一家外资银行在买美元，说是有大额的购
汇。   
    
    一外资银行交易员则认为，短期而言汇率仍有可能随结汇的加强而有所回升，不过基于
央行双向波动的政策意图，涨势可能不会太长。预计后期可能在6.15上方宽幅振荡。
    
    全球汇市方面，美元兑日圆周三在接近10周高位处交投，因市场预期美国将出炉的就业
报告料显示改善，并且有迹象表明中国政府可能采取行动来应对经济增长放慢。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
       在岸市场人民币兑美元                 今日            上日    升贬
            即期成交价格                   6.2056          6.2069  0.02%
                  中间价                   6.1493          6.1503  0.02%
            成交额                        155亿美元                   
                                                                      
          日内相对于中间价最大波幅    -0.96% (上限±2%)     日高    日低
                日内波动幅度(pips)           117           6.1967  6.2084
            2014年来即期升贬值幅度         -2.44%                     
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF           400                      
                               XS>                                 
                                                                      
      离岸人民币市场,北京时间16:55          今日            上日      
             1年期NDF                     6.2185/35        6.2225     
                     CNH即期              6.2016/28        6.2036     
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李然; 审校 黄凯/张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐