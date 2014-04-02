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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 16:53 BJT

更新版 1-企业并购：OCBC收购永亨银行获49.5亿美元过桥贷款--消息

(新增贷款细节和背景)

路透香港/新加坡4月2日 - 知情人士称，三家银行将完全承贷一笔49.5亿美元的过桥贷款，提供新加坡华侨银行(OCBC) 收购香港永亨银行 融资。

消息人士称，美银美林、汇丰控股和摩根大通将等额分担这笔贷款，贷款期限为12个月。

该笔贷款额度等于OCBC全数以现金收购永亨银行的数额。这也显示出该地区金主急于锁定资产并为大额并购融资。

美国银行 、汇丰控股 和摩根大通 并未回复置评请求。OCBC也未回电置评。

OCBC周二称，已经同意对永亨银行提出每股125港元或总值49.5亿美元的现金收购要约。该交易将有助于OCBC获得炙手可热的大中华区市场门票。

消息人士表示，资本市场将以募资形式提供这笔过桥贷款，于本月稍晚敲定。OCBC周二称计划筹集股本，但未透露更多细节。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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