更新版 1-企业并购：OCBC收购永亨银行获49.5亿美元过桥贷款--消息

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
(新增贷款细节和背景)
路透香港/新加坡4月2日 - 知情人士称，三家银行将完全承贷一笔49.5亿美元的过桥贷款，提供新加坡华侨银行(OCBC) 收购香港永亨银行 融资。
消息人士称，美银美林、汇丰控股和摩根大通将等额分担这笔贷款，贷款期限为12个月。
该笔贷款额度等于OCBC全数以现金收购永亨银行的数额。这也显示出该地区金主急于锁定资产并为大额并购融资。
美国银行 、汇丰控股 和摩根大通 并未回复置评请求。OCBC也未回电置评。
OCBC周二称，已经同意对永亨银行提出每股125港元或总值49.5亿美元的现金收购要约。该交易将有助于OCBC获得炙手可热的大中华区市场门票。
消息人士表示，资本市场将以募资形式提供这笔过桥贷款，于本月稍晚敲定。OCBC周二称计划筹集股本，但未透露更多细节。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。