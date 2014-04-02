CNH动态：离岸高收益债反弹，人民币汇价走稳及房产利好消息带动

路透香港4月2日 - 离岸人民币债券周三大致上涨。人民币价格回稳，以及中国实施四年之久的房产限购令可能松动，带动以房企为主的高收益债券价格回弹。

继温州传出限购松绑后，上海证券报引述匿名消息来源称，杭州和长沙等地政府一系列促进房地产市场稳定发展的政策正在酝酿。其中包括限购的松绑，以及二套房贷款门槛的降低等。 此消息亦令中港房地产板块股价劲扬，上证地产类指数 收涨3.19%。

不过，市场人士指出，人民币今年来仍呈大幅贬值，侵蚀点心债投资回报，抑制追价买盘较为有限。市场等待一级市场出现好消息来提振交投气氛。

“房地产板块最近没有什么利好的消息，限购令如果取消，对买气是正向的。”一中资行人士说。

不过，他也指出，债券与股票的投资行为不同，债券投资者着重的是长期稳定的报酬，在人民币汇价回稳前，买盘态度偏谨慎。

永丰金点心债指数 最新报108.1180，较前一日的108.0304上升，较上周三触及的波段低点107.8633回升约0.24%。

在个别债券方面，上月底以6.75%定价的雅居乐 三年期点心债，目前买卖盘报价在7.499/7.157%，较上日的约7.513%下滑。

本地时间下午时，离岸人民币现汇 报6.2021，较上日的6.2051小升30点子，跟随中间价及在岸人民币 涨势。

离岸人民币现汇今年以来贬值2.35%；根据中信证券统计，一季度离岸高等级信用债回报率为0.17%，低等级为负0.79%，加计汇率贬幅，两项信用债均为负回报。

一不具名中资基金经理指出，目前评断点心债今年行情不佳仍嫌太早，要看人民币汇率最终的表现。只不过，今年以来不少新兴市场债券在价格及汇率均有不错的升幅，多少分流了点心债的买盘意愿。

中信证券分析师杨希在报告中指出，展望二季度，信用风险的逐步暴露，低等级债券仍将承压。而由于信息不对称，目前国企点心债存在信用风险低、收益率却偏高的问题。建议投资者关注此类债券的投资机会。（完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻