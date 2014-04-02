版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 16:55 BJT

新兴汇市：印度卢比领涨新兴亚币，台币受股市资金流入提振

不过，投资者仍对北亚各国当局可能采取的干预措施保持警惕，这限制了上述货币汇率的涨幅。

印尼卢比 小幅上升，因来自海外银行的需求。

亚洲股市升至四个月新高，此前美国3月制造业活动扩张，新车销售亦上涨，表明该国经济已经避开严寒冬季的影响。

投资者现等待周五的美国非农就业数据，预计上月增加岗位20万个。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.78 103.65 -0.13 +1.45 105.28

坡元 1.2603 1.2593 -0.08 +0.23 1.2632

台币 30.375 30.435 +0.20 -1.40 29.950

韩元 1055.90 1058.50 +0.25 -0.05 1055.40

泰铢 32.40 32.37 -0.09 +1.42 32.86

菲律宾披索 44.87 44.75 -0.27 -1.05 44.40

印尼卢比 11290.00 11310.00 +0.18 +7.71 12160.00

印度卢比 59.65 59.91 +0.44 +3.60 61.80

马币 3.2700 3.2615 -0.26 +0.17 3.2755

人民币 6.2054 6.2069 +0.02 -2.44 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/洪曦; 审校 白云/田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐