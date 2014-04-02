新兴汇市：印度卢比领涨新兴亚币，台币受股市资金流入提振

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
不过，投资者仍对北亚各国当局可能采取的干预措施保持警惕，这限制了上述货币汇率的涨幅。
印尼卢比 小幅上升，因来自海外银行的需求。
亚洲股市升至四个月新高，此前美国3月制造业活动扩张，新车销售亦上涨，表明该国经济已经避开严寒冬季的影响。
投资者现等待周五的美国非农就业数据，预计上月增加岗位20万个。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 103.78 103.65 -0.13 +1.45 105.28
坡元 1.2603 1.2593 -0.08 +0.23 1.2632
台币 30.375 30.435 +0.20 -1.40 29.950
韩元 1055.90 1058.50 +0.25 -0.05 1055.40
泰铢 32.40 32.37 -0.09 +1.42 32.86
菲律宾披索 44.87 44.75 -0.27 -1.05 44.40
印尼卢比 11290.00 11310.00 +0.18 +7.71 12160.00
印度卢比 59.65 59.91 +0.44 +3.60 61.80
马币 3.2700 3.2615 -0.26 +0.17 3.2755
人民币 6.2054 6.2069 +0.02 -2.44 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/洪曦; 审校 白云/田建华)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。