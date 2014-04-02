路透调查：台湾3月出口料较上年同期小幅成长，CPI年增率料回升

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
* 3月出口预估中值为较上年同期成长0.5%(2月为增加7.9%)
* 进口预估中值为较上年同期下滑0.75% (2月为成长4.9%)
* 贸易收支预估中值为顺差34.2亿美元(2月为顺差15.7亿)
* 3月CPI年增率预估中值为1.25%(2月CPI为年减0.05%)
* 贸易数据公布时间：4月7日0800GMT
* CPI公布时间：4月7日0030GMT
路透台北4月2日 - 路透调查访问11位分析师预估中值显示，台湾3月出口料较上年同期成长0.5%。
2月出口为较上年同期增加7.9%。分析师表示由于今年农历春节较早，所以这个数据不太准确。
出口是台湾经济重要的一环，且是电子产品需求的关键全球指标。
3月消费者物价指数(CPI)预料将较上年同期成长1.25%，虽比2月好转，但仍远低于央行的合宜目标2%。2月时CPI年减0.05%
以下为详细预估内容：
(CPI、进口及出口均为与上年同期相比，单位为%。)
CPI 进口 出口 贸易收支
(10亿美元) 4CAST 1.25 -2.10 -1.00 3.450 澳盛 0.78 -1.10 0.70 3.650 永丰银行 0.89 -2.10 -0.80 3.500 星展 0.60 -0.40 1.30 3.600 ING 1.00 -2.00 -3.00 2.866 日盛 1.28 -- 0.50 -- 凯基 1.30 0.00 3.50 4.100 元富 1.30 -3.70 -2.20 2.700 大众银 1.65 4.00 1.00 2.510 台新 1.90 -0.10 -0.50 3.090 元大 0.86 1.10 1.64 3.380 预估中值 1.25 -0.75 0.50 3.415 (完)
(编译 李婷仪 审校 艾茂林)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。