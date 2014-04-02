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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 17:16 BJT

路透调查：台湾3月出口料较上年同期小幅成长，CPI年增率料回升

* 3月出口预估中值为较上年同期成长0.5%(2月为增加7.9%)

* 进口预估中值为较上年同期下滑0.75% (2月为成长4.9%)

* 贸易收支预估中值为顺差34.2亿美元(2月为顺差15.7亿)

* 3月CPI年增率预估中值为1.25%(2月CPI为年减0.05%)

* 贸易数据公布时间：4月7日0800GMT

* CPI公布时间：4月7日0030GMT

路透台北4月2日 - 路透调查访问11位分析师预估中值显示，台湾3月出口料较上年同期成长0.5%。

2月出口为较上年同期增加7.9%。分析师表示由于今年农历春节较早，所以这个数据不太准确。

出口是台湾经济重要的一环，且是电子产品需求的关键全球指标。

3月消费者物价指数(CPI)预料将较上年同期成长1.25%，虽比2月好转，但仍远低于央行的合宜目标2%。2月时CPI年减0.05%

以下为详细预估内容：

(CPI、进口及出口均为与上年同期相比，单位为%。)

CPI 进口 出口 贸易收支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10亿美元) 4CAST 1.25 -2.10 -1.00 3.450 澳盛 0.78 -1.10 0.70 3.650 永丰银行 0.89 -2.10 -0.80 3.500 星展 0.60 -0.40 1.30 3.600 ING 1.00 -2.00 -3.00 2.866 日盛 1.28 -- 0.50 -- 凯基 1.30 0.00 3.50 4.100 元富 1.30 -3.70 -2.20 2.700 大众银 1.65 4.00 1.00 2.510 台新 1.90 -0.10 -0.50 3.090 元大 0.86 1.10 1.64 3.380 预估中值 1.25 -0.75 0.50 3.415 (完)

(编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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