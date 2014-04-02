中国房地产：3月银行房贷处于半停贷状态，8.5折利率优惠绝迹--报告

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透上海4月2日 - 中国知名在线金融搜索平台“融360”发布3月份房贷分析报告显示，全国房贷荒正在演变为房地产市场的暂时“失血”。8.5折利率优惠在全国已经彻底绝迹，除部分商业银行暂停贷款外，国有银行也都处于半停贷状态，公积金贷款额度也在收紧。
报告指出，3月以来，多数银行出于风险考虑取消房贷利率优惠，对房地产相关贷款审批趋严。房贷利率持续进一步提高的走势，首套房贷处于零优惠状态，部分城市最高上浮5%-15%不等。二套房的房贷利率相对首套房上涨幅度不大，维持在上浮10%-30%左右。
目前仅北京的建设银行 执行8.8折利率优惠，执行9折利率优惠有11个城市，包括上海、广州、深圳等一线城市仅有当地的汇丰银行执行9折房贷利率。
报告称，在样本选择的35个城市中，有25个城市出现了银行停贷现象。统计显示，停贷银行主要以中小商业银行为主，如：平安银行 、民生银行 、广发银行、中信银行 等。
即便有银行可以受理房贷，但是无法给出具体的放款时间，人们即使审批完了还是要继续等贷款，最高半年未放款。银行压贷、缓贷现象严重的，主要表现为三种情况：价高者得；挑人放款和以信用贷代替房贷。
融360月度房贷报告是在全面分析了融360已涵盖的86个城市房贷市场数据后，选取了全国27个重点城市、近500家银行的房贷产品进行摸底调查。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。