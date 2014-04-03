台湾货币市场：4月3日及下提存期资金预期变化一览表

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月3日 - 台湾货币市场周四和下提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期2,903.50亿台币。
--财103-1期91天国库券到期203.5亿
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(下提存期)
宽松因素：
--央行存单到期 48,674.55亿台币：(单位：亿台币)
04/07 8,490.30亿台币
04/08 2,502.00亿台币
04/09 1,712.50亿台币
04/10 3,950.50亿台币
04/11 1,160.00亿台币
04/14 2,142.00亿台币
04/15 962.50亿台币
04/16 834.00亿台币
04/17 3,360.00亿台币
04/18 3,629.50亿台币
04/21 4,008.30亿台币
04/22 1,028.50亿台币
04/23 2,338.70亿台币
04/24 2,208.80亿台币
04/25 729.50亿台币
04/28 4,217.50亿台币
04/29 1,825.65亿台币
*04/30 3,544.30亿台币
05/01 20.00亿台币
05/02 10.00亿台币
--国库券到期350亿台币
04/24 财102-8期273天国库券到期350亿
--公债还本付息40.83125亿台币
04/21 89乙1期14息 19.68125亿
04/23 88乙1期15息 21.15亿
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--04/07：央行发行364天期定期存单，预计金额1,200亿台币，4月3日标售。
--04/14：央行发行2年期定期存单，预计金额100亿台币，4月11日标售。
--04/25：财政部发行20年期公债103甲7期，预计金额350亿台币，4月22日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注:*表更新。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。