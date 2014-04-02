版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 17:39 BJT

投行观点：腾讯轮证首季末帐面亏损约1.6亿港元，扭转之前盈利--瑞银

路透香港4月2日 - 香港最大窝轮及牛熊证发行商--瑞银 周三称，首季腾讯 的窝轮及牛熊证占整体市场成交比例急升，但随着正股股价回吐，至季末轮证帐面亏损约1.6亿港元，扭转之前盈利。

腾讯于3月7日一度升至刷新纪录的646港元，据瑞银以资金流估算，轮证持有者当日帐面盈利达10.8亿港元，至3月31日腾讯以539.5港元收市，自高位回吐16.5%，轮证转盈为亏。

瑞银亚洲股票衍生产品销售部董事总经理于正人在记者会上称，腾讯窝轮去年初占整体窝轮成交额不足5%，随着股价持续上升，至2013年12月30日首次超越恒生指数 成为最活跃窝轮资产，今年3月腾讯窝轮占整体窝轮成交比重一度超过30%。

“首季大市恒生指数波幅收窄，轮证市场焦点因而集中在腾讯，预期第二季市场焦点将移至中国的银行、香港蓝筹等旧经济概念股份，较上季分散。”他说。

他并称，预期腾讯在5月15日实施股份拆细前五个交易日将会暂停新的轮证发行，以确保报价商准确更新兑换比率等报价资料，拆细后可能吸引散户投资者重新购买正股，亦会分散对轮证投资。

现时市场上大约有400只腾讯窝轮及牛熊证（不计5月15日或之前到期），由瑞银发行的有70只。

据瑞银的统计，首季恒指窝轮每日平均成交金额约15.4亿港元，按年下跌34%，同期恒指高低位相差2,332点。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐