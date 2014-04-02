投行观点：腾讯轮证首季末帐面亏损约1.6亿港元，扭转之前盈利--瑞银

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透香港4月2日 - 香港最大窝轮及牛熊证发行商--瑞银 周三称，首季腾讯 的窝轮及牛熊证占整体市场成交比例急升，但随着正股股价回吐，至季末轮证帐面亏损约1.6亿港元，扭转之前盈利。
腾讯于3月7日一度升至刷新纪录的646港元，据瑞银以资金流估算，轮证持有者当日帐面盈利达10.8亿港元，至3月31日腾讯以539.5港元收市，自高位回吐16.5%，轮证转盈为亏。
瑞银亚洲股票衍生产品销售部董事总经理于正人在记者会上称，腾讯窝轮去年初占整体窝轮成交额不足5%，随着股价持续上升，至2013年12月30日首次超越恒生指数 成为最活跃窝轮资产，今年3月腾讯窝轮占整体窝轮成交比重一度超过30%。
“首季大市恒生指数波幅收窄，轮证市场焦点因而集中在腾讯，预期第二季市场焦点将移至中国的银行、香港蓝筹等旧经济概念股份，较上季分散。”他说。
他并称，预期腾讯在5月15日实施股份拆细前五个交易日将会暂停新的轮证发行，以确保报价商准确更新兑换比率等报价资料，拆细后可能吸引散户投资者重新购买正股，亦会分散对轮证投资。
现时市场上大约有400只腾讯窝轮及牛熊证（不计5月15日或之前到期），由瑞银发行的有70只。
据瑞银的统计，首季恒指窝轮每日平均成交金额约15.4亿港元，按年下跌34%，同期恒指高低位相差2,332点。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。