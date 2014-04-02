新闻稿：中粮香港的评级未受对来宝农业和Nidera的幷购交易影响--穆迪

(以下新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年4月2日—穆迪投资者服务公司维持中粮集团 (香港) 有限公司(中粮香港) A3的发行人评级，以及该公司担保、Prosperous Ray Limited发行的高级无抵押债券的A3评级。

上述评级的展望为稳定。

穆迪在中粮香港的母公司中粮集团有限公司 (中粮集团，未评级) 宣布已与来宝集团 (来宝，Baa3/正面) 签署成立合资企业的最终协议之后维持中粮香港的评级，合资企业为来宝农业有限公司 (来宝农业，未评级) 。根据该协议的条款，中粮集团将以现金收购来宝农业51%的股份，从而成立一家双方分别持股51%和49%的合资企业。厚朴基金 (未评级) 牵头的国际投资团将作为少数股东和中粮共同持有来宝农业51%的股权。

上述交易宣布不久之前，中粮集团收购了Nidera (未评级) 51%的股份。双方于3月24日签署了正式协议。

我们预计中粮集团会将这两项战略资产计入中粮香港账目。

评级理据

穆迪副总裁/高级分析师蔡慧称：“我们预计这两项交易将在未来12-18个月增加对中粮香港的财务压力，原因是交易可能会部分采用债务融资，而且来宝农业的业绩因大宗商品价格疲弱而承受压力。中粮香港的预估调整后净债务/EBITDA比率和留存现金流/债务比率将会削弱，分别达到4倍和10%左右，这样的指标对其个体信用品质而言较弱。”

作为中粮香港的国际市场主分析师，蔡慧表示：“同时，交易会产生某些执行风险，例如对风险管理的有效监控、人员保留及与中粮香港现有农业业务的整合。”

但是，中粮香港通过母公司得到的政府支持可能会提高，从而有望抵消其财务状况与个体信用实力削弱所产生的影响。

穆迪认为中粮香港的评级与其母公司的信用质量密切相关，因此作为中粮集团的核心运营子公司，目前中粮香港的评级因母公司支持而得到3个子级的提升。此外穆迪预计必要时中粮香港将通过母公司获得政府支持。

穆迪副总裁/高级信用评级主任胡凯表示：“我们认为这两项交易也将提高中粮集团对中国政府 (Aa3/稳定) 的战略重要性及中粮香港在集团中的地位，原因是Nidera和来宝在海外市场的农业资产将有助于中国更好地满足其对农产品日益上升的需求。”

“这两项投资也会提升中粮集团和中粮香港的业务品质。Nidera和来宝在海外强大的粮食生产资产及其全球加工、物流和销售网络对中粮集团的农业业务具有高度互补性。上述交易完成后，中粮集团有望跻身于销量最大的全球粮油贸易商之列。”胡凯补充称。

上述交易也将改善中粮集团的地域和产品多样化程度，从而有助于减轻由于特定农产品价格不利波动或其他事件的影响。

两项交易有待于相关股东和监管机构的批准。

穆迪将继续关注这两项交易的进展、中粮香港的融资与整合计划，以及交易双方2013年的业绩和整体资本支出计划。若情况与我们的预期有重大偏离，穆迪可能会重新考虑中粮香港的评级与展望。

中粮香港的评级在授予时是基于一些穆迪认为与其信用状况相关的因素，例如 (1) 该公司相对于行业内其他公司的业务风险及竞争状况； (2) 该公司的资本结构及财务风险； (3) 该公司短期至中期的预测表现； (4) 管理层的过往记录和风险承受度。这些特性都与中粮香港的核心业务内外的其他发行人进行比较，穆迪认为该公司的评级是与一些具有类似信用风险的其他发行人的评级相若。

该评级所采用的其他因素详述于2007年9月发布的《评估综合企业的分析性因素》 (Analytical Considerations in Assessing Conglomerates) 。关于该评级方法，请浏览www.moodys.com信用政策页。

中粮集团 (香港) 有限公司是中粮集团的全资境外子公司。中粮香港持有集团的重要资产，包括在8家上市公司的权益。中粮香港的主要业务包括农产品贸易和加工、食品和包装、房地产投资及开发。截至2013年6月的12个月，该公司的总收入为1,350亿港元。

中粮集团由中国中央政府全资拥有。以销售收入计算，中粮集团是国内最大的农产品和食品供应商，亦为中国大批农产品 (例如小麦、玉米、大米、食用油及食糖) 的主要进出口渠道之一。在保持粮食供需平衡、稳定食品价格及保护农民利益方面，中粮集团也发挥重要的政策职能。此外，政府也有意发挥中粮集团在提高国内食品安全标准的示范作用。2012年中粮集团的总收入约为人民币2,000亿元。

Nidera是主要的国际农业与贸易企业，年营业额超过170亿美元。该公司于1920年在鹿特丹成立，主要从事粮食和食品生产、加工、销售及物流业务。Nidera在国内和18个主要进出口国家开展业务，其产品销往60多个国家。

来宝集团是亚洲最大的全球实物大宗商品供应链管理商，其多样化的供应链业务包括超过25种大宗商品的采购、储存、加工、运输和分销。来宝主要涉足农业、能源、金属、矿物及矿石业务。