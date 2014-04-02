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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 17:51 BJT

路透基点：中国石化扬子石化与伊士曼化工寻求8.68亿元人民币贷款

路透4月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中国石化扬子石油化工有限公司与伊士曼化工正在寻求约8.687亿元人民币（1.40亿美元）七年期双币种贷款，用于合资企业项目的建设。

该贷款包括人民币和美元两部分。消息人士称，中国工商银行被指定为该案人民币部分的牵头行，中国银行则为美元部分的牵头行。

所筹资金将用于在南京建立一家氢化石油树脂生产厂。该工厂的总投资额为12.6亿元人民币左右，其中的3.9亿元人民币由公司自行提供资金。

消息人士称，该贷款将通过扬子石化与伊士曼建立的新合资企业来借入。根据伊士曼化工的网站，两家企业已经在南京建有一家树脂生产厂。

根据伊士曼化工的声明，两家企业各持有新合资公司的50%权益，该厂建设完成后的计划产能为5万吨氢化石油树脂，预计将在2014年底前投产。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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