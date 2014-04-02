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市场报道 | 2014年 4月 2日 星期三 17:45 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，稳健建筑业PMI强化央行未来收紧政策预期

昨天公布的另一项PMI调查显示，英国3月制造业意外降温至八个月最慢速度。然而眼下投资者仍将注意力更多地放在建筑业的亮点上。

欧元兑英镑 下跌0.15%，报0.8282英镑。英镑兑美元 上涨0.15%，报1.6655美元，自建筑业PMI公布后触及的1.6640美元低位反弹。

“尽管数据并没有市场预估值63那样高，但仍表明第一季GDP将会非常强劲，预计一季度GDP初值将至少为成长0.7%。”UKForex企业部门主管Alex Edwards说。

投资者寻求逢低买入英镑，因预期英国经济将在未来几个月内好于欧元区。交易员补充道，这给英债收益率带来上行压力，进一步增强英镑吸引力。

与此同时，投资者继续对欧元保持谨慎，因欧元区决策者试图打压欧元近期强势。欧元区3月通胀率也降至2009年11月以来最低。(完)

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