欧洲汇市：英镑上涨，稳健建筑业PMI强化央行未来收紧政策预期

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
昨天公布的另一项PMI调查显示，英国3月制造业意外降温至八个月最慢速度。然而眼下投资者仍将注意力更多地放在建筑业的亮点上。
欧元兑英镑 下跌0.15%，报0.8282英镑。英镑兑美元 上涨0.15%，报1.6655美元，自建筑业PMI公布后触及的1.6640美元低位反弹。
“尽管数据并没有市场预估值63那样高，但仍表明第一季GDP将会非常强劲，预计一季度GDP初值将至少为成长0.7%。”UKForex企业部门主管Alex Edwards说。
投资者寻求逢低买入英镑，因预期英国经济将在未来几个月内好于欧元区。交易员补充道，这给英债收益率带来上行压力，进一步增强英镑吸引力。
与此同时，投资者继续对欧元保持谨慎，因欧元区决策者试图打压欧元近期强势。欧元区3月通胀率也降至2009年11月以来最低。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/洪曦; 审校 田建华/张涛)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。