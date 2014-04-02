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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 17:45 BJT

路透基点：五家银行加入闽中有机食品1.5亿美元境外贷款案--RLPC

路透香港4月2日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，在新加坡上市的中国蔬菜加工商--福建省闽中有机食品有限公司的1.5亿美元五年期境外贷款案，已经有五家银行加入：Bank Mandiri，澳洲联邦银行(CBA)，荷兰合作银行(Rabobank)，三井住友银行和新加坡大华银行。

一如此前报导，花旗集团和渣打银行担任牵头行兼簿记行。

签约仪式在周一进行。

这项贷款平均年限为4.25年，利率为Libor加码260个基点。承贷3,000万美元或更多的银行，可获100个基点的前端费以及牵头行头衔，最高综合收益为283.5个基点。（完）

(编译 张涛；审校 艾茂林)
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