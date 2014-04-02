《热点透视》反击货币竞贬，欧洲央行可祭出购买美债绝招

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 蔡美珍

路透伦敦4月2日 - 受到其他国家拉低本币政策之害，欧元汇率走强，而欧元区通胀率只有区区0.5%。或许欧洲央行可以采用量化宽松予以反击，但买的是美国资产而非欧洲资产，藉此干预汇市。这是哈佛大学教授Jeffrey Frankel的建议。这是一个打破常规的构想，在现实世界里不太可能实现。但这可能真的有用。

欧洲央行现在面临一个难题。欧元兑美元过去一年升值7%，达到1.38美元，欧元的高汇率让进口品变得便宜，加重了通缩压力。很多人都说，祭出量化宽松(QE)吧，但这有很多重大阻碍。尽管德国央行总裁魏德曼日前的谈话态度软化，但德国人不太可能会大力支持。另外一点则是，一般的量化宽松对于刺激通胀的效果或许不是那么明显。看看经济成长速度略胜一筹的美国，通胀率也只有1.1%，量化宽松的效果不算大。

不过量化宽松确实会压低汇率。或许美国联邦储备理事会(美联储/FED)只把它的量化宽松视为单纯的货币政策工具，但美联储大量印钞常会使美元维持偏弱。日本央行的量化宽松是为了让日圆贬值。瑞士央行采用量化宽松，用于买进欧元，以防止瑞郎升得更高。中国则是累积外汇储备，紧控人民币汇率。英国的量化宽松也压低了英镑。强势欧元成了这些量化宽松政策的受害者。

Frankel的构想是，欧洲央行应该直接还击。由欧洲央行以量化宽松印钞的资金买进美国公债，拉低欧元/美元汇率。如此一来也可以避开一个法律问题--欧洲央行这种做法不会违反不得直接对欧元区成员国政府货币融资的禁令。

这种单方面的干预将会引来其他国家抗议声浪。但这些抗议或许会促成有建设性的全球性政策讨论。如果美联储立刻停止量化宽松，美元应该会走强，有助于欧元区、日本及其他国家。而这或许有助于阻止吹大资产泡沫的量化宽松在全球进一步扩散，以及阻止更多的汇市干预动作。我们需要全球性的汇市武器裁减。

Frankel文章连结请点击 reut.rs/1gNlJoq (完) (译文审校 李春喜)