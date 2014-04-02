重温稿-《中国新债预测》国开行增发债临时减量，三及七年预测均值5.30%和5.66%

* 招标品种: 国开行三年/七年期增发债

* 金额上限：40亿元

* 招标时间: 4月3日下午2:30-3:30

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: 5.25%-5.35%；5.60%-5.70%

* 预测均值: 5.30%；5.66%

路透上海4月2日 - 在中国农业发展银行周四将发行四期债的同时，国开行 当日下午也将增发两期固息债。路透调查显示，为减弱供给过密影响，国开行稍早宣布减少明日发行总量。在此情况下，市场对其将发行的三年期增发债收益率预测均值落在5.30%，七年则为5.66%。

交易员称，今年以来发行情况显示，国开行和农发行等另外两家政策性银行债券筹资成本不断靠拢，因此明日三年国开增发债定位与农发行同期限债券较为接近。当然农发行招标在前，国开债结果可能会随着前者发行情况产生波动。

华北一银行交易员认为，为缓解利率债供给过大压力，国开行临时减少发行总量。若资金面持稳，明日三年品种收益率或仅略高于农发同期限债预期，七年则因该处曲线过于平坦，而且市场态度谨慎，其预测均值接近农发10年品种定位。

银行间债市固息政策金融债(国开)到期收益率曲线 显示，三年及七年最新报在5.3268%和5.6394%。

明日两期债为国开行今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。此前金额上限为100亿元，今日公告减为80亿元。具体发行条款如下：

第八期增发债 第10期增发债

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发行上限 40亿元 40亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第八期增发) (今年第10期增发)

招标时间 4月3日下午2:30-3:30

招标方式 多重价格(美国式)招标

缴款日 4月10日

起息日 4月8日

分销期 4月10日

上市日 4月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%

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国开行周二新启动的一轮福娃债(7-11期)招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --