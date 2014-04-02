重温稿-《中国新债预测》国开行增发债临时减量，三及七年预测均值5.30%和5.66%

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
* 招标品种: 国开行三年/七年期增发债
* 金额上限：40亿元
* 招标时间: 4月3日下午2:30-3:30
* 受访人数: 8位(银行、券商）
* 预测区间: 5.25%-5.35%；5.60%-5.70%
* 预测均值: 5.30%；5.66%
路透上海4月2日 - 在中国农业发展银行周四将发行四期债的同时，国开行 当日下午也将增发两期固息债。路透调查显示，为减弱供给过密影响，国开行稍早宣布减少明日发行总量。在此情况下，市场对其将发行的三年期增发债收益率预测均值落在5.30%，七年则为5.66%。
交易员称，今年以来发行情况显示，国开行和农发行等另外两家政策性银行债券筹资成本不断靠拢，因此明日三年国开增发债定位与农发行同期限债券较为接近。当然农发行招标在前，国开债结果可能会随着前者发行情况产生波动。
华北一银行交易员认为，为缓解利率债供给过大压力，国开行临时减少发行总量。若资金面持稳，明日三年品种收益率或仅略高于农发同期限债预期，七年则因该处曲线过于平坦，而且市场态度谨慎，其预测均值接近农发10年品种定位。
银行间债市固息政策金融债(国开)到期收益率曲线 显示，三年及七年最新报在5.3268%和5.6394%。
明日两期债为国开行今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。此前金额上限为100亿元，今日公告减为80亿元。具体发行条款如下：
第八期增发债 第10期增发债
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发行上限 40亿元 40亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
(今年第八期增发) (今年第10期增发)
招标时间 4月3日下午2:30-3:30
招标方式 多重价格(美国式)招标
缴款日 4月10日
起息日 4月8日
分销期 4月10日
上市日 4月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.05% 0.10%
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国开行周二新启动的一轮福娃债(7-11期)招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --
认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37 (完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
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