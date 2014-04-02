重温稿-《中国新债预测》农发行四期债定位料接近二级，长端压力略大

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
* 招标品种: 农发行29期新发债，24/22/23期增发债
* 期限及金额上限：一年新发债40亿元；三年增发债60亿元
* 五年增发债60亿元；10年增发债40亿元
* 招标时间: 5/10年：4月3日10:00-11:00
* 1/3年：4月3日10:00-11:30
* 受访人数: 8位(券商、银行)
* 预测区间: 4.72%-4.83%；5.21%-5.33%；5.42%-5.50%；5.59%-5.70%
* 预测均值: 4.77%；5.27%；5.46%；5.65%
路透上海4月2日 - 中国农业发展银行周四将招标发行一、三、五和10年四个期限固息债。路透调查显示，虽然近期现券走势略显疲弱，但经济形势不佳致市场信心仍在。若资金面不明显转紧，新债定位接近二级的可能性较大。
交易员表示，与五年以内品种相比，近日更长期限券种收益率升势更为明显，加之利率债供给密集，10年等长端压力相对较大。
上海一银行交易员认为，以最近两次国开行福娃债招标为例，除一年期随资金面变化波动较大外，七年和10年品种利率(收益率)升幅明显高于三及五年，加之本周金融债供给依旧密集，长端发行料承压。
不过华南一银行交易员指出，虽然现券表现不如人意，但经济形势不佳，市场对后市仍抱有乐观预期，因此新债发行应不致于太差，围绕二级定位的可能性较大。
银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，一、三、五及10年最新值分别报在4.8256%、5.2835%、5.4531%和5.6231%。
农发行上周四招标发行了一、三、五及七年四个期限固息债，利率(收益率)分别为4.7687%、5.2497%、5.4370%和5.55%。
明日农发行招标的四期新债中，除一年期为新发债外，五年期品种为今年第22期 增发品种，票面利率5.25%；10年期为今年第23期 增发品种，票面利率5.48%；三年期为今年第24期 的增发债，票面利率5.20%。
具体发行条款如下：
22期增发 23期增发 24期增发 29期
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招标规模上限 60亿元 40亿元 60亿元 40亿元
期限/计息方式 五年固息 10年固息 三年固息 一年固息
招标时间 1/3年： 4月3日10:00-11:30
5/10年：4月3日10:00-11:00
招标方式 3/5/10年：单一价格中标(荷兰式)
1年：单一利率中标 (荷兰式)
缴款日 4月9日 4月9日 4月10日 4月10日
起息日 3月21日 3月21日 3月27日 4月10日
发行期 4/4-4/9 4/4-4/9 4/4-4/10 4/4-4/10
上市日 4月15日 4月15日 4月16日 4月14日
基本承销额 均无
承揽费 0.10% 0.15% 0.05% 0.05%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
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