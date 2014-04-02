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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 18:39 BJT

企业并购：中国工商银行考虑收购意大利基金管理公司Pioneer--消息

媒体报导此前称，裕信银行计划上市或出售Pioneer。Pioneer在印度和新加坡等27个国家开展业务。裕信银行本月稍早拒绝对这些报导置评。

裕信银行也拒绝评论工商银行的兴趣。

工商银行发言人在一封电子邮件声明中否认该行正与Pioneer谈判。

拒绝具名的该消息人士称，工商银行尚未提出正式报价，不过已经向Pioneer表达了收购兴趣。工商银行是全球市值最大的银行。(完) (编译 李春喜/蔡美珍/朱晓军；审校 高琦)
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