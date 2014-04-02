东南亚股市：菲律宾股市表现抢眼，受助于资金流入

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
菲律宾股市连续第六日录得资金净流入，外资买超14亿披索。
泰国股市 涨0.7%，自3月28日以来四天的累计涨幅达到3.0%。Siam Commercial Bank 和Kasikornbank 在表现出众的个股之列。
印尼股市 回吐盘中涨幅收低，新加坡海峡时报指数 于六日来首次下跌，Singapore Telecommunications 和Telkom Indonesia 等电信股遭抛售。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 413.65 1.19 +0.29 +6.51 388.37
新加坡 3192.78 -5.74 -0.18 +0.80 3167.43
马来西亚 1852.00 4.24 +0.23 -0.80 1866.96
泰国 1396.62 9.14 +0.66 +7.54 1298.71
印尼 4870.21 -3.73 -0.08 +13.94 4274.18
菲律宾 6587.72 73.00 +1.12 +11.85 5889.83
越南 581.67 -2.18 -0.37 +15.27 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(编译 朱晓军/白云; 审校 王洋)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。