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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 18:49 BJT

东南亚股市：菲律宾股市表现抢眼，受助于资金流入

菲律宾股市连续第六日录得资金净流入，外资买超14亿披索。

泰国股市 涨0.7%，自3月28日以来四天的累计涨幅达到3.0%。Siam Commercial Bank 和Kasikornbank 在表现出众的个股之列。

印尼股市 回吐盘中涨幅收低，新加坡海峡时报指数 于六日来首次下跌，Singapore Telecommunications 和Telkom Indonesia 等电信股遭抛售。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 413.65 1.19 +0.29 +6.51 388.37

新加坡 3192.78 -5.74 -0.18 +0.80 3167.43

马来西亚 1852.00 4.24 +0.23 -0.80 1866.96

泰国 1396.62 9.14 +0.66 +7.54 1298.71

印尼 4870.21 -3.73 -0.08 +13.94 4274.18

菲律宾 6587.72 73.00 +1.12 +11.85 5889.83

越南 581.67 -2.18 -0.37 +15.27 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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(编译 朱晓军/白云; 审校 王洋)
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