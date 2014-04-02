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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 18:44 BJT

亚洲橡胶：泰国政府计划在4月出售20万吨库存橡胶--农业部长

路透曼谷4月2日 - 泰国农业部长周三表示，政府计划在4月出售20万吨的国家库存橡胶。

“我们将通过协商的方式向外国轮胎厂商直接出售，或向泰国出口商出售，从而出口商再全球市场转售。”泰国农业部长Yukol Limlaemthong在接受路透采访时称。(完)
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