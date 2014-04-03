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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 17:18 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，银行业买超4.5亿台币

路透台北4月3日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4
 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     16.00     11.50        +4.50
     票券业         0      1.00        -1.00
     证券业     18.00     21.50        -3.50
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