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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 18:56 BJT

马来西亚期市：收高，追随海外豆油市场的涨势

路透吉隆坡4月2日 - 马来西亚棕榈油期货周三收高，为本周来第一次，此前海外豆油市场大涨。投资者预计其它油籽供应趋紧将推动对棕榈油的需求。

美国农业部在报告中称，强劲的出口和国内需求吸纳了去年美国大豆创纪录的产量，将库存拉低1%至9.92亿蒲式耳。芝加哥近月大豆期货 周三升至逾六个月最高。

用于压榨的大豆供应趋紧将拉高豆油价格，豆油较棕榈油的价格升水扩大，有可能令卖家转而买入棕榈油。

一位马来西亚当地商品经纪商的交易员说：“棕榈油价格与CBOT价格一同飙升，后续买盘提振棕榈油期货走升。”

指标棕榈油期货6月合约 小升1.3%至每吨2,648马币。

交易量为55,365口，高于均值35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)
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