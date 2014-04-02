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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 19:17 BJT

汽车产业：克莱斯勒将召回约80万辆汽车，修复制动系统隐患

路透4月2日 - 克莱斯勒 周三称将召回约80万辆汽车，以修复制动系统的缺陷。之前该公司接到声称刹车踏板过紧的投诉。

克莱斯勒在一份声明中称，涉及的车型为2011-2014年款大切诺基(Grand Cherokee)吉普和道奇Durango运动型车(SUV)，如有必要将更换这些车型的刹车助力器。

克莱斯勒表示已知悉有一次与此相关的事故，但未发生伤亡。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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