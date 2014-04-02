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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 19:09 BJT

国际油市：亚洲380-cst船用燃油跌至逾九个月低点，受累于原油下跌

路透新加坡4月2日 - 亚洲380-cst船用燃油码头交货价格周三跌至逾九个月低点，连续第三日下滑，受累于原油市场下跌。

路透数据显示，380-cst船用燃油报每吨586.50美元，较前日下跌3.50美元。

交易商称，船用燃油价格通常反映原油价格方向。船用燃油一般平价出售。

不过交易商表示，新加坡船用燃油价格无法抵挡原油跌势，还因为亚洲供应过剩，尤其是来自西方的燃料油需求低迷。

布兰特原油较周二大跌逾2%，因中国和欧洲制造业数据糟糕，而且维多公司可能数日内重开在利比亚的石油港口。

印度石油公司向维多公司出售3万吨180-cst燃料油，4月30-5月2日在Kandla装船，价格为每吨较新加坡现货贴水14.45美元。

印度石油公司还向Socar出售3万吨380-cst燃料油，4月24-26日在Chennai装船，价格细节未知。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 王洋)
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