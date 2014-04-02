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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 19:18 BJT

香港个股：港交所称在与内地证交所进行有关建立市场互通的商谈

路透4月2日 - 香港交易所称：

* 有可能建立市场互通和复牌交易

* 在与内地证交所进行有关建立市场互通的商谈

* 提交给证监会有关恢复股票和可转债交易的申请将从4月3日9:00AM起生效。(完)
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