美国数据：3月28日止当周抵押贷款申请指数下降1.2%--MBA

韩国金融市场：韩股韩元回吐涨幅，交易商关注朝鲜风险
路透首尔4月24日 - 韩国股市和韩元周一盘初触及数周高位，随后回吐涨幅，因担心朝鲜(北韩)可能再次进行导弹试射或核试验。
路透纽约4月2日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因再融资需求下降。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月28日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降1.2%至356.7。
MBA经季节调整后的再融资指数下降2.9%至1,391.3 。购房贷款申请指数上升0.9%至175.6。
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30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.56%，较前一周持平。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
路透首尔4月24日 - 韩国股市和韩元周一盘初触及数周高位，随后回吐涨幅，因担心朝鲜(北韩)可能再次进行导弹试射或核试验。
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