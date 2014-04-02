美国数据：3月28日止当周抵押贷款申请指数下降1.2%--MBA

路透纽约4月2日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因再融资需求下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月28日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数下降1.2%至356.7。

MBA经季节调整后的再融资指数下降2.9%至1,391.3 。购房贷款申请指数上升0.9%至175.6。

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30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.56%，较前一周持平。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)