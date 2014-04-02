重温稿-中国经济：国务院称将扩大小微企业所得税优惠政策范围并延期一年

中央人民广播电台引述会议决定称，为进一步减轻税负、助力小微企业成长，将小微企业减半征收企业所得税优惠政策实施范围的上限，由年应纳税所得额6万元人民币进一步提高。

2011年推出的优惠政策规定，自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)