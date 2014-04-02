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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 19:52 BJT

全球铜市：精炼铜市场2014年预计盈余40.5万吨--ICSG

路透伦敦4月2日 - 国际铜业研究组织(ICSG)周三称，由于新矿供应超过需求，全球精炼铜市场2014年料盈余40.5万吨，此前连续四年曾存在明显短缺。

ICSG预计2015年将盈余59.5万吨，因精炼铜产出继续超过消费增长。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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