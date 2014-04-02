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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 21:46 BJT

美国热股：苹果拟收购瑞萨电子手机芯片部门，盘初大致持平

路透4月2日 - 知情人士称，苹果 等潜在买家正与日本芯片商瑞萨电子(Renesas Electronics) 展开谈判，计划收购后者的智能手机显示屏传感芯片部门的股权。陷入困境的瑞萨电子正在围绕汽车业展开业务重组。

苹果股价周二收在541.65美元，周三盘初基本持平。(完) (编译 朱晓军; 审校 白云)
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