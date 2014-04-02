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亚洲 | 2014年 4月 2日 星期三 21:01 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤价差上涨，因供给前景趋紧

路透首尔4月2日 - 亚洲柴油和航煤价差周三上涨，交易员表示这是因炼厂维护预计将减少供给，帮助抵消了地区需求低迷的影响。

5月柴油裂解价差报每桶较迪拜原油升水17.93美元，为两日高位。航煤裂解价差报每桶升水16.07美元，为四日高位。

包括日本JX Holdings和韩国SK Energy在内的一些炼油企业在第二季关闭一些装置，以便展开维护。

一位消息人士称：“5月和6月的市场似乎走坚，受益于第二季的炼厂维护。”

此外，消息人士称一些来自菲律宾和越南的即期需求也带来额外的支撑，尽管这些需求不算多。

地区的总体需求仍旧不旺，尤其是对航煤的需求，因日本冬季煤油取暖需求结束，而旅行旺季的消费需求尚未开始。(完)

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(编译 王洋; 审校 白云)
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