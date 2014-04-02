国际油市：亚洲柴油和航煤价差上涨，因供给前景趋紧

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透首尔4月2日 - 亚洲柴油和航煤价差周三上涨，交易员表示这是因炼厂维护预计将减少供给，帮助抵消了地区需求低迷的影响。
5月柴油裂解价差报每桶较迪拜原油升水17.93美元，为两日高位。航煤裂解价差报每桶升水16.07美元，为四日高位。
包括日本JX Holdings和韩国SK Energy在内的一些炼油企业在第二季关闭一些装置，以便展开维护。
一位消息人士称：“5月和6月的市场似乎走坚，受益于第二季的炼厂维护。”
此外，消息人士称一些来自菲律宾和越南的即期需求也带来额外的支撑，尽管这些需求不算多。
地区的总体需求仍旧不旺，尤其是对航煤的需求，因日本冬季煤油取暖需求结束，而旅行旺季的消费需求尚未开始。(完)
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(编译 王洋; 审校 白云)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。