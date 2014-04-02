欧洲已公布经济指标--2014/4/2

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第四季 +0.7 f +0.8 f +2.7 f 德国 第四季 +0.4 f +0.3 f +1.3% f 法国 第四季 +0.3% p -0.1% r -- 意大利 第四季 +0.1% f -0.1% r -0.9% f 消费者物价指数(CPI) 英国 2月 +0.5 p -0.6 f +1.7 p 德国 3月 +0.3 p +0.5 f +1.0 p 法国(HICP) 2月 +0.6 -0.6 f +1.1 意大利(HICP) 2月 -0.3 f -2.1 f +0.4 f 生产者物价指数(PPI) 英国 2月 持平 u-p +0.3 u-f +0.5 u-p 德国 2月 持平 p -0.1 r -0.9 p 法国 2月 -0.1 -0.6 -1.7 意大利 2月 持平 p 持平 r -1.4 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 11-1月 7.2 7.2 德国 3月 6.7 @ 6.7 r 法国 第四季 10.2 P 10.3 r 意大利 2月 13.0 @ 12.9 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。