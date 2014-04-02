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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 21:40 BJT

美国热股：葛兰素史克停止肺癌疫苗临床测试，股价盘初下滑

路透4月2日 - 葛兰素史克 已经停止一项使用新疫苗治疗肺癌的高调临床测试，此前该公司判定不太可能找到会从中受益的病人群体。

该公司股价周二收在3.31美元，周三盘初下跌0.6%。(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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