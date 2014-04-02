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货币新闻 | 2014年 4月 2日 星期三 21:38 BJT

美国热股：孟山都季度获利高于预期，股价盘初下跌0.7%

路透4月2日 - 全球最大种子企业孟山都(Monsanto) 周三公布财报称，季度获利高于预期，受助于玉米和大豆业务的全球拓展。

该公司股价周二收在113.99美元，周三盘初下跌0.7%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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