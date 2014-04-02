美国经济：民间就业数据暗示美国经济今年有望增长3%--Zandi

路透纽约4月2日 - Moody's Analytics首席经济学家Mark Zandi周三称，美国企业3月的招聘情况稳健暗示美国经济2014年有望增长3%。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，3月美国民间就业人口增加19.1万人，略低于分析师预估。但2月民间就业人口上修近4万人。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。

Zandi在ADP报告公布与记者的电话会议上称，3月ADP就业报告“与去年冬季之前的增长情况很相似”。

他预计今年春夏两季的月度民间就业人口增幅为20万人，其中有一、两个月的新增就业人数可能最高达25万人。

周五1230GMT将迎来美国劳工部的非农就业报告。

Zandi称，基于最新的ADP数据，政府报告可能显示3月非农就业岗位增加18.5万个，其中政府部门岗位有可能减少5,000-6,000个。3月失业率将可能从6.7%降至6.6%。

路透调查显示，美国3月非农就业岗位料增加20万个，失业率料降至6.6%。

Zandi还补充称，如果就业增长恢复到冬季前的水平，美国经济有可能在2016年底或2017年初实现充分就业。(完)