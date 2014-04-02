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市场报道 | 2014年 4月 2日 星期三 21:42 BJT

美国股市：平开，此前公布ADP就业数据

路透纽约4月2日 - 周三美国股市基本平开，标准普尔500指数 接近前日触及的纪录高点。稍早公布的ADP就业数据稍稍逊于预期。

道琼工业指数 开盘下滑15.54点或0.09%，报16,517.07点；标准普尔500指数 下跌1.49点或0.08%，至1,884.03点；Nasdaq指数 上涨8.169点或0.19%，报4,276.209点。(完)
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