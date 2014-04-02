表格：美国2月工厂订单较上月增长1.6%，预估为上升1.2%

《汇市简讯》美元指数稳步填补亚洲开盘缺口，美债收益率上涨
* 风险偏好升温--10年期美债收益率上涨7个基点，至2.309%；E-迷你标普500指数期货上升0.8%；美国原油涨0.4%。
路透4月2日 - 美国商务部周三公布，美国2月工厂订单较上月增长1.6%，预估为上升1.2%。1月经修正后为下降1.0%，前值为下降0.7%。
美国2月耐久财(耐用品)订单确认为增长2.2%。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
2月 1月 12月 总体新订单 1.6 -1.0 -2.0
扣除运输 0.7 -0.1 -0.1
扣除国防 1.3 -1.3 -1.5 耐久财 2.2 -1.4 -5.3 电脑/电子产品 0.2 3.1 -8.7 运输设备 7.0 -6.2 -12.1 非国防资本财 -2.9 -5.3 -6.3 扣除飞机的非国防资本财
-1.4 0.8 -1.6(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
* 风险偏好升温--10年期美债收益率上涨7个基点，至2.309%；E-迷你标普500指数期货上升0.8%；美国原油涨0.4%。
路透首尔4月24日 - 韩国股市和韩元周一盘初触及数周高位，随后回吐涨幅，因担心朝鲜(北韩)可能再次进行导弹试射或核试验。
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。