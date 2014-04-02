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市场报道 | 2014年 4月 2日 星期三 22:06 BJT

表格：美国2月工厂订单较上月增长1.6%，预估为上升1.2%

路透4月2日 - 美国商务部周三公布，美国2月工厂订单较上月增长1.6%，预估为上升1.2%。1月经修正后为下降1.0%，前值为下降0.7%。

美国2月耐久财(耐用品)订单确认为增长2.2%。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

2月 1月 12月 总体新订单 1.6 -1.0 -2.0

扣除运输 0.7 -0.1 -0.1

扣除国防 1.3 -1.3 -1.5 耐久财 2.2 -1.4 -5.3 电脑/电子产品 0.2 3.1 -8.7 运输设备 7.0 -6.2 -12.1 非国防资本财 -2.9 -5.3 -6.3 扣除飞机的非国防资本财

-1.4 0.8 -1.6(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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