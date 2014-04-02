亚洲橡胶：4月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《汇市简讯》美元指数稳步填补亚洲开盘缺口，美债收益率上涨
* 风险偏好升温--10年期美债收益率上涨7个基点，至2.309%；E-迷你标普500指数期货上升0.8%；美国原油涨0.4%。
路透4月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 4月 247.0 24 246.5 9
* 5月 247.5 139 247.5 5
* 6月 231.9 177 228.4 95
* 7月 228.6 611 224.1 124
* 8月 227.5 3546 222.5 1207
* 9月 226.7 9526 221.7 2214
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红；审校 利棣儿)
* 风险偏好升温--10年期美债收益率上涨7个基点，至2.309%；E-迷你标普500指数期货上升0.8%；美国原油涨0.4%。
路透首尔4月24日 - 韩国股市和韩元周一盘初触及数周高位，随后回吐涨幅，因担心朝鲜(北韩)可能再次进行导弹试射或核试验。
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。