全球经济：IMF总裁拉加德呼吁欧洲央行放宽货币政策

路透华盛顿4月2日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，欧洲央行应该放宽政策以抗击可能拖累欧元区产出和消费者支出的“低通胀＂风险。

拉加德说，今明两年全球经济增长将加速至3%以上。不过，她警告全球经济复苏仍然疲弱，长时间成长迟滞构成风险。

她指出，欧元区物价增长缓慢，乌克兰等地的地缘政治紧张局势和市场波动性等是短期内可能拖累成长的因素。

“2013年全球经济成长约为3%，我们预期2014年和2015年经济将温和改善，但仍低于以往趋势，＂拉加德为在翰霍普金斯大学高级国际研究学院发表演讲准备的讲稿中说。

“风险是如果没有足够的政策抱负，全球经济将可能跌入中期低增长陷阱中，＂她表示。

拉加德进一步警告欧元区低通胀，且直接呼吁欧洲央行采取行动。欧洲央行将在周四举行政策会议。

“欧元区需要进一步放宽货币政策，包括非常规举措，＂拉加德说。

“日本央行应该坚持执行其量化宽松政策，＂拉加德还表示。

她还警告称，如果地缘政治紧张局势失控，可能损及成长。

德拉吉指出，”乌克兰情势就是其中之一，如果管理不善，将可能带来较广泛的连带影响。“

美国联邦储备理事会(FED/美联储)逐步撤走大规模货币宽松计划所产生的外溢效应也是风险之一。美联储的行动已经损及新兴市场，因投资在压注美国利率攀升。

拉加德重申，IMF呼吁需要各国央行和金融监管机构加强合作，以限制美联储撤走宽松货币举措带来的影响，因为该问题产生的外溢效应可能反过来影响美国经济。(完)