欧洲汇市：英镑上涨，受助于英国经济前景增强

路透伦敦4月2日 - 英镑兑美元和欧元周三上涨，受助于英国3月建筑业数据稳健，这是第一季经济增长强劲的一个信号。

经济前景改善使英国央行在未来12个月收紧货币政策的可能性尤存。

Markit/CIPS construction编纂的数据显示，英国3月建筑业PMI降至62.5，近持平于2月时为62.6，远高于景气荣枯分水岭50，且仅稍低于路透调查中分析师平均预测的63.0。

昨天公布的另一项PMI调查显示，英国3月制造业意外降温至八个月最慢速度。但目前投资者更愿意将注意力放在建筑业数据改善这一亮点上。

欧元兑英镑 下跌0.2%，报0.82755英镑。英镑兑美元 上涨0.1%，报1.6645美元，美国民间就业数据未能为美元带来很大的提振。

欧洲央行周四将举行政策会议。

路透调查周三显示，预期欧元将一个月后跌至0.827英镑，六个月后将降至0.812英镑，一年后将仅为0.795英镑，和一个月前的调查结果变动不大。(完)

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