欧洲汇市：英镑上涨，受助于英国经济前景增强

《汇市简讯》美元指数稳步填补亚洲开盘缺口，美债收益率上涨
* 风险偏好升温--10年期美债收益率上涨7个基点，至2.309%；E-迷你标普500指数期货上升0.8%；美国原油涨0.4%。
路透伦敦4月2日 - 英镑兑美元和欧元周三上涨，受助于英国3月建筑业数据稳健，这是第一季经济增长强劲的一个信号。
经济前景改善使英国央行在未来12个月收紧货币政策的可能性尤存。
Markit/CIPS construction编纂的数据显示，英国3月建筑业PMI降至62.5，近持平于2月时为62.6，远高于景气荣枯分水岭50，且仅稍低于路透调查中分析师平均预测的63.0。
昨天公布的另一项PMI调查显示，英国3月制造业意外降温至八个月最慢速度。但目前投资者更愿意将注意力放在建筑业数据改善这一亮点上。
欧元兑英镑 下跌0.2%，报0.82755英镑。英镑兑美元 上涨0.1%，报1.6645美元，美国民间就业数据未能为美元带来很大的提振。
欧洲央行周四将举行政策会议。
路透调查周三显示，预期欧元将一个月后跌至0.827英镑，六个月后将降至0.812英镑，一年后将仅为0.795英镑，和一个月前的调查结果变动不大。(完)
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* 风险偏好升温--10年期美债收益率上涨7个基点，至2.309%；E-迷你标普500指数期货上升0.8%；美国原油涨0.4%。
路透首尔4月24日 - 韩国股市和韩元周一盘初触及数周高位，随后回吐涨幅，因担心朝鲜(北韩)可能再次进行导弹试射或核试验。
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。