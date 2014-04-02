全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和巴拿马型船运价下降

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透4月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连跌第七个交易日，因海岬型船和巴拿马型船运价下降。
乾散货运价指数跌43点，或3.27%，至1,273点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降87点，或3.47%，至2,418 点。日均获利降910美元，至17,675美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下降30点，或3.34%，报867点。
巴拿马型船日均获利下降242美元，至6,995美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。