全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和巴拿马型船运价下降

路透4月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连跌第七个交易日，因海岬型船和巴拿马型船运价下降。

乾散货运价指数跌43点，或3.27%，至1,273点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降87点，或3.47%，至2,418 点。日均获利降910美元，至17,675美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下降30点，或3.34%，报867点。

巴拿马型船日均获利下降242美元，至6,995美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)