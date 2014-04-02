南非汇市：兰特兑美元小幅走软，市场静待美国就业数据

标题新闻：韩国标售20年期公债，平均得标收益率为2.340%--企划财政部
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路透约翰内斯堡4月2日 - 南非兰特兑美元周三下跌，因矿场工人罢工忧虑挥之不去，但在周五美国就业报告出炉前，投资人不愿意大量建仓，使兰特交投在近期区间内。
1548 GMT，兰特兑美元 下跌至10.6225兰特，留守在过去几个交易日的交投区间内。
投资者继续关注南非矿工与建筑业联盟(AMCU)工人罢工，目前罢工已进入第10周。(完)
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路透悉尼4月24日 - 澳元和新西兰元兑欧元周一下跌，不过兑其他货币表现较好，因备受关注的法国总统大选第一轮投票后投资者解除对冲仓位。
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