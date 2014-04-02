美国经济：洛克哈特称美联储可能在明年下半年首次升息

台湾汇市：台币早盘随韩元等亚币走升，法国大选符合预期美元走弱
路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
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路透台北4月24日 - 台币兑美元周一走升。交易员称，法国首轮投票结果如预期，国际美元走软，韩元等亚币则走涨，台币顺势跟着开高，且一度升破30.300大关；但随吸引进口商大举进场买汇，使台币升幅缩减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
路透新加坡4月24日 - 根据费波纳奇回档分析预估，美国原油期货可能在每桶50.04美元阻力位附近结束当前温和反弹态势，然后重返4月21日低点49.20美元。