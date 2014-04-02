欧元债市：希腊借贷成本下降，10年期公债收益率跌至四年最低

* 希腊10年期公债收益率跌至四年新低

* 希腊总理表示正考虑在三个月内发行新债

* 德国10年期公债收益率上涨，因美国美国民间部门就业数据强劲

路透伦敦4月2日 - 希腊公债收益率(殖利率)周三跌至四年新低，反映投资者对希腊正逐步从债务危机中复苏的信心增强。

希腊总理萨马拉斯接受路透专访时表示，希腊债务危机最严重的时期已经过去，该国正考虑在三个月内发行新债。

希腊预期将在4月底获得下一批援助贷款，在之前进行的援助计划执行情况评估中，欧盟和国际货币基金组织(IMF)等国际金主对希腊强劲的预算状况和经济萎缩幅度小于预期感到满意。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周三表示，若当前的救助在今年结束后希腊还需申请更多援助，则德国将支持进一步金援。

加之投资者在低利率的环境中寻找较高收益资产，扶助拉低希腊10年期公债收益率(殖利率) 周三跌至6.22%的低位，此为希腊在2010年首次获救助前迄今最低，两年前该收益率在30%以上。

穆迪将在周五检讨希腊信贷评等。

希腊计划在今年上半年发行多至20亿欧元五年期公债。一级交易商预期需求强劲。

不过，风险犹在。希腊公债收益率曲线倒挂反映持有希腊公债的投资者仍担心可能无法全数收回投资。